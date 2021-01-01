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الصحة: واقع كورونا في غزة لا يتيح عودة الطلاب لمقاعد الدراسة ضمن التعليم الوجاهي

الثلاثاء 01 يونيو 2021 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: واقع كورونا في غزة لا يتيح عودة الطلاب لمقاعد الدراسة ضمن التعليم الوجاهي



غزة /سما/

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أن واقع جائحة "كورونا" في القطاع لا يتيح عودة الطلاب لمقاعد الدراسة ضمن التعليم الوجاهي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "إن أي خطوات أحادية الجانب من طرف إدارة الوكالة "أونروا" لعودة التعليم الوجاهي ينطوي على مخاطر كبيرة".

وبين أن التعليم الوجاهي في ظل الظروف الحالية يعرض الطلاب والمعلمين وذويهم وصحة المجتمع لمخاطر غير مسموح بحدوثها.

وكانت الوزارة قد أعلنت إنهاء العام الدراسي الحالي 2020 – 2021 في القطاع لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر.

وأشارت إلى أنها ستعلن لاحقاً عن موعد بدء العام الدراسي 2021 - 2022، لافتة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعويض الطلبة عما فاتهم من مهارات ومعارف أساسية.

وفيما يخص امتحانات الثانوية العامة، أشارت إلى أنها تتابع ترتيب إجراء هذه الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها طلبة غزة خلال العام الدراسي الحالي.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #العودة الى المدارس #التعليم الوجاهي

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