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زراعة خانيونس: الخسائر الأولية للعدوان 200 مليون دولار

الثلاثاء 01 يونيو 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة خانيونس: الخسائر الأولية للعدوان 200 مليون دولار



غزة /سما/

قال حسام أبو سعدة مدير مديرية زراعة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الزراعي تضرر بشكل كبير خلال العدوان الأخير، وأن التقديرات الأولية للخسائر بلغت 200 مليون دولار.

وبين أبو سعدة في حديث لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، أن الأضرار تمثلت في الخطوط الناقلة للمياه، وتدمير مئات الدونمات لأشجار الفاكهة ومئات محاصيل الخضار، والدفيئات الزراعية، وتدمير الخزانات العلوية التي تروي الأراضي الزراعية والمشاتل.

ولفت إلى أنه تم تدمير عشرات مزارع الدجاج والماشية ونفوق مليون دجاجة خلال العدوان.

وقال “المزارعون خلال العدوان خاطروا بحياتهم للوصول إلى مزارعهم، وعدد منهم ارتقوا شهداء أثناء محاولاتهم الوصول إلى مزارعهم، وقد تعرضت ممتلكاتهم الزراعية لقصف مكثف”.

وأشار إلى أنه بعد العدوان تم تشكيل لجان في كل مناطق قطاع غزة لمتابعة وتوثيق أضرار المزارعين، وجرائم الاحتلال بحقهم لرصدها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز صمود المزارعين.

#زراعة خانيونس #متضرري العدوان #العدوان الإسرائيلي #القطاع الزراعي

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