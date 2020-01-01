شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير"تبدأ رحلاتها إلى المغرب في يوليو

القدس المحتلة /سما/

تبدأ شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير"، تسيير رحلات جوية من تل أبيب إلى مراكش خلال الشهر المقبل، بحسب بيان أصدرته الشركة اليوم الثلاثاء.

وأضافت "يسرائير" أن الرحلات الجوية المباشرة التي تستغرق ست ساعات ستبدأ في ‭‭19‬‬ يوليو/تموز وستكون لخمس مرات في الأسبوع.

وقال جيل ستاف نائب رئيس التسويق في يسرائير: "نُقدر أن الطلب سيكون مرتفعا وأن مئات الآلاف من المسافرين من إسرائيل سيزورون هذه الوجهة ضمن برامج العطلات أو في رحلات منظمة".

واتفقت إسرائيل والمغرب في ديسمبر/ كانون الأول على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة في إطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة يتضمن أيضا اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وكان المغرب موطنا لواحدة من أكبر وأغنى الجاليات اليهودية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لعدة قرون حتى تأسيس إسرائيل في ‭‭1948‬‬. وعندما فر اليهود أو طُردوا من العديد من الدول العربية، غادر ما يقدر بربع مليون المغرب إلى إسرائيل بين ‭‭1948‬‬ و‭‭1964‬‬.

واليوم يبلغ عدد اليهود في المغرب حوالي ثلاثة آلاف‭‬‬ بينما يزعم مئات الألوف من الإسرائيليين أنهم ينحدرون من أصول مغربية.

وفي مارس/آذار، قالت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح العلوي إنها تتوقع قدوم ‭‭200‬‬ ألف زائر إسرائيلي في العام الأول بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة.

وكان نحو ‭‭13‬‬ مليون سائح أجنبي يزورون المغرب سنويا قبل الجائحة، وتراجعت إيرادات السياحة ‭‭53.8‬‬% إلى ‭‭36.3‬‬ مليار درهم (‭‭3.8‬‬ مليار دولار) في ‭‭2020‬‬.

وقالت شركة العال الإسرائيلية للطيران إنها تأمل أيضا في بدء رحلاتها إلى المغرب في يوليو تموز وتنتظر الموافقات النهائية.