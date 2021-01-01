تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني مع أمير الكويت

الكويت /سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، مع أمير الكويت الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح، في قصر بيان في العاصمة الكويتية، وذلك ضمن زيارته الرسمية الى الكويت.

ونقل اشتية تحيات الرئيس محمود عباس وشعبنا، للقيادة والحكومة والشعب الكويتي، معربا عن شكره واعتزازه لأمير دولة الكويت، مقدرا جهود الكويت قيادة وشعبا، ودعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية ومناصرة شعبنا الفلسطيني لتحقيق كل ما يتطلع إليه من أهداف، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين فلسطين والكويت.

وأطلع رئيس الوزراء الأمير على آخر المستجدات السياسية، والانتهاكات الاسرائيلية بحق أبناء شعبنا خاصة في القدس، إضافة الى الجهود المبذولة لإنجاز المصالحة الوطنية، والمساعي المبذولة لحشد الدعم لإعادة إعمار قطاع غزة، وخلق مسار سياسي في ظل الزخم الدولي الداعم للقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبه، أكد أمير الكويت الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح، أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية الكويت الأولى وستبقى الكويت الى جانب الشعب الفلسطيني، حتى حصوله على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، ومن الجانب الكويتي رئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، وعدد من المسؤولين.