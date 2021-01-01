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وزير الحكم المحلي يجتمع مع رؤساء البلديات بقطاع غزة لبحث احتياجاتها

الثلاثاء 01 يونيو 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي يجتمع مع رؤساء البلديات بقطاع غزة لبحث احتياجاتها



غزة /سما/

بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح مع رؤساء البلديات في قطاع غزة الاحتياجات الطارئة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع عدد من رؤساء وممثلين عن بلديات قطاع غزة، في مقر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في القطاع، اليوم الثلاثاء.

وأشار الصالح إلى قرار تفعيل المنحة الإضافية لتوريد الوقود اللازم لتشغيل عدد من آبار ومضخات المياه، وآليات الخدمات العاملة ميدانياً لإصلاح ما تم تدميره، ضمن المشاريع الممولة من خلال الصندوق.

وأطلع الصالح على حجم خسائر البلديات في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي وما خلّفه من أضرار جسيمة في البنية التحتية بكافة مكوناتها.

#الحكم المحلي #مجدي الصالح #بلديات قطاع غزة

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