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ليبرمان:"من الممكن الاعلان اليوم عن انجاز تشكيل حكومة التغيير"

الثلاثاء 01 يونيو 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان:"من الممكن الاعلان اليوم عن انجاز تشكيل حكومة التغيير"



القدس المحتلة /سما/

أعرب رئيس يسرائيل بيتينو افيغدور ليبرمان عن اعتقاده انه يمكن اليوم الإعلان عن إنجاز مهمة تشكيل الحكومة المقبلة وابلاغ رئيس الدولة بذلك . وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)

وفي سياق كلمة القاها امام مؤتمر نقابة المحامين المنعقد في ايلات تطرق ليبرمان الى تعزيز الحراسة حول رئيس يامينا نفتالي بينيت والنائبة عن الحزب اييليت شاكيد
قائلا إن ما يجري يشبه الى حد بعيد احداث مقر الكونغرس الأمريكي حينما اقتحمه المئات من انصار الرئيس سابقا دونالد ترامب .

وفيما يخص احتمال قيام رئيس الكنيست ياريف ليفين بعرقلة انعقاد المجلس التشريعي لاداء الحكومة المقبلة يمين الولاء رأى رئيس يسرائيل بيتينو ان نص القانون واضح .

واردف يقول إنه منذ ان يبلغ رئيس الدولة رئيس الكنيست بانهاء عملية تشكيل الحكومة فعليه ان يدعو الى التئامها بكامل هيئتها في غضون أسبوع .

#يسرائيل بيتينو #أفيغدور ليبرمان #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل #نفتالي بينت #أييليت شاكيد #بنيامين نتنياهو

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