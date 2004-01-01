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الأسير خضر عدنان يُعلن إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي

الثلاثاء 01 يونيو 2021 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير خضر عدنان يُعلن إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي



رام الله / سما /

أعلن الأسير الشيخ خضر عدنان (43 عاما) من جنين، إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وذلك منذ لحظة اعتقاله في تاريخ 30 أيار / مايو المنصرم.  

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" مددت اعتقاله حتّى السابع من حزيران/ يونيو الجاري.

يُشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

 وخلال هذه السنوات خاض أربع إضرابات سابقة، منهما ثلاث إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث خاض إضرابا عام 2004 رفضًا لعزله، واستمر لمدة (25) يوما، وفي عام 2012 خاض إضرابا ثانيا واستمر لمدة (66) يومًا، وفي عام 2015 لمدة (56) يوما، وفي عام 2018 لمدة (58) يوما.

#خضر عدنان

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