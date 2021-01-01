رام الله: إطلاق حملة لجمع التبرعات لأبناء شعبنا في قطاع غزة

رام الله / سما /

أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، حملة تستمر لمدة أسبوع ، لجمع التبرعات لأبناء شعبنا في قطاع غزة، اسنادا لهم في ضوء ما تعرضوا له خلال العدوان الاسرائيلي الأخير.

وقال أمين عام الاتحاد شاهر سعد، خلال إطلاق الحملة، أمام مقر الاتحاد "إن جمع التبرعات تأتي ضمن عمل متكامل ما بين النقابات العمالية، وبالتعاون مع اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي والهلال الأحمر، من أجل دعم أبناء شعبنا في القطاع، والتضامن معهم، بسبب ما تعرض له خلال الـ11 يوما من تدمير في المباني والمنشآت.

وبهذا الخصوص، أوضح أن طائرات الاحتلال الحربية دمرت 1500 منزل وعمارة، و300 منشأة اقتصادية، و490 منشأة زراعية وحيوانية، لافتا الى أن أكثر من 80 ألف عامل يعملون في تلك المنشآت، داعيا الجميع للتضامن والتكافل مع أبناء شعبنا.

بدوره، قال رئيس جمعية المحاسبين الفلسطينيين خليل رزق "إن هذه الحملة تعد بداية لحملة أكبر لتشمل كل مؤسسات المجتمع الأهلي"، مؤكدًا أن الاحتلال كان هدفه الرئيسي هو تدمير وتخريب الممتلكات بشكل متعمد، لكن شعبنا فيه الخير والعمل التكافلي، ومصرّ على تقديم الدعم.

وفي السياق، أشارت عضو اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي هيفاء عبد العال الى أن الاتحاد قام قبل فترة بحملة تبرعات للقطاع، بمشاركة الجميع، معربة عن أملها أن يكون هناك عمل دؤوب من أجل مواصلة جمع التبرعات لأهلنا في القطاع.

من جانبه، شدد عضو اقليم حركة "فتح" في رام الله سعيد المالكي أن هذه الحملة هي أقل ما يمكن تقديمه لأهلنا في القطاع.