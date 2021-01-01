الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الثلاثاء، 26 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان خلال اقتحامها قرية بيت سيرا غرب رام الله، وهم:: ثائر يوسف حمدان، وإبراهيم هاني أبو صفية، ومصعب منتصر حمدان، وموسى اسماعيل عمارة، ويعقوب ذياب الحاج.

كما اختطفت قوة خاصة تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، الليلة، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، كلا من: الأسير المحرر جاد فهد البرغوثي، والشاب علي حسن البرغوثي،

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وهم: عوني أحمد طقاطقة، ومحمد نسيم ديرية، ومفيد فايز طقاطقة، ومحمد خالد طقاطقة، وعبد الله زياد ثوابتة في العشرينيات من أعمارهم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح منصور (28 عاما)، بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي للمدينة، في الوقت الذي أطلقت فيه قنابل الغاز والأعيرة النارية تجاه الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين مهند خالد شرقاوي من بلدة الزبابدة، ومحمد رفعت توفيق ربايعة من بلدة ميثلون جنوبا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين، وهم: فضل (23 عاما) وشقيقه نسيم سليم زاهدة ( 37 عاما)، وبشير فياض زاهدة (30 عاما)، وصلاح الدين زاهدة (18عاما)، ونور زاهدة (17 عاما)، ورأفت زاهدة، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

واعتقلت الشابين صلاح محمود بدران (31 عاما) من بلدة اذنا غربا، وعصام علي الزهور (27 عاما) من بلدة بيت كاحل شمالا.

كما فتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل، عرف من أصحابها: جبريل الجياوي، واسماعيل بشير، في بلدة اذنا غربا، ومنزل المواطن ناصر خلف دودين في بلدة دورا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير، وحلحول، والظاهرية، وإذنا، ومخيم الفوار، ومدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين بشار محمود اشتيوي (26 عاما)، وحمزة مصطفى اشتيوي (21 عاما). كما داهمت عددا من المنازل في القرية، واستجوبت ساكنيها، عرف من أصحابها: حكمت محمود اشتيوي، ومحمود عبد القادر اشتيوي، ومصطفى يوسف اشتيوي، وأشرف عبد الكريم اشتيوي.

وفي طوباس، اعتقل الاحتلال الشاب منير فوزي دبك (28 عاما)، من بلدة طمون.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قطنة شمال غرب القدس، واعتقلت الشاب رامي حسين الفقيه، عقب دهم منزل عائلته، واستجواب ساكنيه.