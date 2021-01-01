وزيرة الصحة :تسجيل 6 حالات وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 143 حالة

رام الله / سما /

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 6 حالات وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و143 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 3، سلفيت 2، جنين 6، بيت لحم 3، نابلس 7، الخليل 6، قلقيلية 1، طولكرم 2، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 0، رام الله والبيرة 0"، قطاع غزة 351.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، سلفيت 4، جنين 25، بيت لحم 5، نابلس 38، الخليل 20، قلقيلية 0، طولكرم 24، أريحا والأغوار 2، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 9"، قطاع غزة 12.

وتم تسجيل 4 وفيات في الضفة الغربية: "نابلس 3، قلقيلية1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 25 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 59 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 330,154 بينهم 225,906 تلقوا الجرعتين من اللقاح.