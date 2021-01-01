تطورات هامة في قضية محاكمة عمرو أديب لسب وقذف محمد رمضان

القاهرة / وكالات /

قررت محكمة جنح الشيخ زايد بجمهورية مصر العربية، تأجيل محاكمة الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، لجلسة 12 يوليو.

واتهم محمد رمضان الإعلامي عمرو أديب بالسب والقذف وطالبه بتعويض مالي 100 ألف جنيه، وذلك بسبب هجوم أديب عليه في إحدى حلقات برنامجه “الحكاية” بعد نشر رمضان لفيديو “الفلوس” عقب وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان.

وقام الدكتور أحمد الجندى المحامى، وكيل الفنان محمد رمضان باتهام الإعلامي عمرو أديب باستغلال مهنته كإعلامي ومقدم برامج و مخالفة ميثاق العمل وسب وقذف رمضان من خلال برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة mbc مصر.

أسباب أزمة رمضان وأديب

وكان شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا حادًا ووجه لمحمد رمضان، انتقادًا لاذعًا بسبب فيديو “رمي الفلوس” الذي أثار غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن “الرجل أصبح عدو نفسه”، بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب قائلا: “الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون”.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب في حلقة برنامجه “الحكاية” وهو يقول لرمضان: “يا محمد اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون”، في إشارة إلى اسم مسلسله الجديد “موسى” المنتظر عرضه خلال أيام في موسم رمضان 2021.

ووصف الإعلامي المصري تصرف مواطنه بعد الحكم بـ”المستفز” للشعب المصري، لافتا إلى أن ما هكذا يتم التعامل مع قضية خاسرة في المحاكم المصرية.

لكن محمد رمضان، رد بطريقة غير مباشرة، وبأسلوبه الخاص، وبشكل غير مباشر، على الهجوم والانتقادات التي شنها الإعلامي عمرو أديب عليه. إذ نشر محمد رمضان مقطع فيديو من مسلسله السابق “الأسطورة” وهو يقوم بإبعاد أحد الأشخاص ويقول “بس يا بابا”.

ومع تطور الأزمة قرر الإعلامي المصري، عمرو أديب، مقاضاة محمد رمضان، وظهر خلال برنامجه ووجه له رسالة قائلًا:”لو محدش رباك أنا هربيك”.

وأضاف أديب، أنه سوف يقوم بالتبرع بكامل قيمة التعويض الذي سيأخذه من محمد رمضان لصالح مستشفى أبوالريش للأطفال.

وأضاف أديب أن «الإنسان اللي متربي نعمة، وأنت لو مش متربي في اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها أتعودت تأخذ الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين»، متابعا: «معنديش مشكلة أختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقي القانون هو اللي يحكم».

وتابع مقدم برنامج الحكاية: «النهاردة طلبت من المحامي الخاص بي رفع قضية على الفنان محمد رمضان، وأي فلوس هخدها من محمد رمضان هوديهم لمستشفى الأطفال في أبوالريش»، مستدركا: «أنا مش من النوع اللي ياخد حقه بالتجاوز، ويا أنا يا أنت، وهنروح للقاضي هو اللي هيقول، وقلة الأدب لأ، ولو محدش رباك يا محمد يا رمضان يبقي أنا اللي هربيك».