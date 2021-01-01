الاحتلال الاسرائيلي يوافق على بناء 350 وحدة استيطانية جديدة برام الله

القدس المحتلة / سما /

وافقت حكومة الاحتلال على بناء 350 وحدة استيطانية في حي جديد دُشّن اليوم في مستوطنة بيت إيل المقامة على اراضي أهالي رام الله والبيرة.

وقال وزير التعليم الاسرائيلي يوآف جالانت حسب القناة 20 العبرية: لقد وعدنا وفعلنا، لقد خلقنا زخمًا كبير في البناء وعززنا الاستيطان اليهودي في الضفة.

وقال وزير الصحة الاسرائيلي يولي إدلشتاين: الاستيطان و"أرض إسرائيل" أهم من أي شخص وأي وضع سياسي وأي موقف.

جاء ذلك بحضور وزير الصحة الاسرائيلي يولي إدلشتاين، ووزير الأمن الداخلي الاسرائيلي أمير أوحانا، ووزير التعليم الاسرائيلي يوآف جالانت، ووزير التعاون الإقليمي الاسرائيلي أوفير أكونيس.