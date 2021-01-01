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العالول : اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم ومصر سترسل دعوات لإجراء حوار وطني

الثلاثاء 01 يونيو 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول : اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم ومصر سترسل دعوات لإجراء حوار وطني



رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني "فتح" محمود العالول إن اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يجري على الأرض من اعتداءات الاحتلال المتواصلة على شعبنا، والاستيطان، والتصدي للمخططات الإسرائيلية، اضافة الى بحث القضايا الحركية والوضع الداخلي، فضلاً عن الحراك السياسي العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية.

واضاف العالول في حديث إذاعي ، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة المركزية شكلت لجانا لمتابعة تفصيلية لكل القضايا المطروحة للنقاش مشيرا الى أن هناك تواصلا فلسطينيا مع الدول العربية لبحث الوضع الفلسطيني والملف الداخلي.

وشدد على اهمية الدور المصري للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وملف المصالحة الوطنية، والحوار الوطني، واعادة الاعمار لقطاع غزة، مؤكدا ان مصر سترسل دعواتها لإجراء حوار وطني للفصائل في القاهرة لكن لم يتم تحديد المواعيد حتى الآن.

#محمود العالول #اللجنة المركزية #حوار وطني #فتح #الاحتلال

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