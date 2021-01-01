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دعت لاغتيال السنوار.. والدة جولدن توجه انتقادات شديدة لقيادة الجيش الإسرائيلي

الثلاثاء 01 يونيو 2021 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعت لاغتيال السنوار.. والدة جولدن توجه انتقادات شديدة لقيادة الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

انتقدت ليئا جولدن، والدة الضابط الأسير بغزة هدار جولدن، صباح اليوم الثلاثاء، قيادة الجيش الإسرائيلي وعلى رأسها وزير الجيش بني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي الذي وعدها مرارا وتكرارا بالعمل على إعادته.

 
ووصف جولدن أن ما يحدث هو عار كبير لأن القيادة السياسية والعسكرية لم تطلع العائلة على تفاصيل المفاوضات مع غزة، واضطرارها للزج بأنفسهم للحصول على معلومات.
 
وذكرت جولدن أنها اجتمعت بوزير الخارجية غابي أشكنازي قبيل سفره إلى مصر، لكنها أشارت أنها لم تحصل على معلومات حول تلك الزيارة.
 
 ودعت والدة جولدن إلى تصفية قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار بعد استعداده للتفاوض حول صفقة أسرى جديدة، معتبرة أنه المسؤول عن قتل ابنها، ويريد القدس وإلقاء اليهود إلى البحر، على حد وصفها.

وذكر تقرير إسرائيلي، أن وفدا رسميا إسرائيليا سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع المقبل، لبحث صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأشارت قناة كان العبرية، إلى أنه في حال تنفيذ الصفقة، فسيكون بين المفرج عنهم أسرى فلسطينيون تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة إسرائيليين.

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