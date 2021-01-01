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اتبع هذه الخطوات.. لاسترداد رسائل فيسبوك المحذوفة

الثلاثاء 01 يونيو 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتبع هذه الخطوات.. لاسترداد رسائل فيسبوك المحذوفة



وكالات / سما /

يحذف الكثير من الناس بالخطأ رسائل من على تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، ويجدون مشكلة عندما يرغبون باستعادتها، مع العلم أن هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها استعادة الرسائل المحذوفة.

وبحسب موقع "ميك يوز أوف" التقني المتخصص، يجب اتباع خطوات محددة للعثور على رسائل فيسبوك المؤرشفة في الهاتف المحمول والكمبيوتر، وهذه الخطوات هي بالنسبة للكمبيوتر:

- النقر على أيقونة "ماسنجر" في أعلى اليمين من صفحة فيسبوك.

- اختيار عرض الكل في فيسبوك ماسنجر.

- النقر فوق أيقونة، بجوار الدردشات.

- اختيار الدردشات المؤرشفة من القائمة المنسدلة.

- التمرير لأسفل، لمعرفة ما إذا كان يمكنك العثور على الرسالة التي تحتاجها.

خطوات العثور على الرسائل المحذوفة المؤرشفة على الهاتف المحمول هي:

- تشغيل تطبيق ماسنجر على هاتفك.

- كتابة اسم الشخص المفقود في الدردشة في شريط البحث.

إذا لم تتمكن بعد كل ذلك من استعادة رسائلك المحذوفة، يوجد محاولة أخيرة، في مكانين آخرين ألا وهما البريد الإلكتروني والنسخة الاحتياطية.

ويوجد دوما إشعارات بكل الرسائل التي تأتيك على البريد الإلكتروني الخاص بك، يمكنك الإطلاع عليه لمشاهدة تلك الرسائل المحذوفة.

نسخة احتياطية

ويمكن إنشاء نسخة احتياطية من رسائل فيسبوك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- فتح فيسبوك على سطح المكتب الخاص.

- النقر فوق السهم لأسفل في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

- اختيار الإعدادات والخصوصية من القائمة.

- اختيار الإعدادات مرة أخرى.

- التمرير لأسفل حتى ترى الإخطارات في القائمة اليمنى وانقر عليها.

- التمرير إلى أسفل الصفحة وانقر فوق بريد إلكتروني.

- اختيار كل الإشعارات، باستثناء تلك التي أوقفتها.

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