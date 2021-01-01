  1. الرئيسية
  2. الصحة

علماء: مشاهدة التلفاز بصورة مفرطة في منتصف العمر تتسبب بتدهور المخ

الثلاثاء 01 يونيو 2021 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء: مشاهدة التلفاز بصورة مفرطة في منتصف العمر تتسبب بتدهور المخ



وكالات / سما /

إن عبارة “مشاهدة التلفاز بصورة مفرطة تضر بالصحة” تُعد أكبر من مجرد قول يردده الآباء الذين يشعرون بالاستياء من أبنائهم من المراهقين المستهترين، الذين لا يقومون بعمل واجباتهم المنزلية، وذلك من خلال ما كشفه بحث أجراه علماء في الولايات المتحدة.

ومن خلال المعلومات المستخلصة من ثلاثة استطلاعات للرأي ودراسات شملت أكثر من 17 ألف شخص، قال أكاديميون من جامعات كولومبيا وألاباما وجونز هوبكنز، إنهم يعتقدون أن “مشاهدة التلفزيون بمعدلات متوسطة إلى مرتفعة خلال فترة منتصف العمر”، تساهم في “تدهور الإدراك والصحة الدماغية في وقت لاحق”.

ويأتي البحث في ظل الطفرة التي تتمتع بها حاليا خدمات البث التدفقي، والتي شهدت تحول عدد لا حصر له من الأشخاص إلى خدمتي “نتفليكس” و”ديزني” للبث التدفقي وغيرها، فيما تدعو الحكومات المواطنين إلى البقاء في المنزل لمكافحة تفشي وباء كورونا.

من جانبها، تقول كيلي بيتي جابرييل، أستاذة علوم الأوبئة في جامعة ألاباما: “قد يكون اتباع السلوكيات الصحية خلال فترة منتصف العمر من العوامل المهمة لدعم صحة المخ في وقت لاحق من الحياة”.

وحذر الباحثون من أن مشاهدة الأفلام والبرامج وغيرها من المحتويات التلفزيونية “هي نوع من السلوك الكسول الذي يكون سلبياً من الناحية المعرفية، أو لا يتطلب الكثير من التفكير”.

#علماء #التلفاز #الصحة #منتصف العمر #المخ #التفكير

الأكثر قراءة اليوم

ماذا ردت الفصائل على استلام السلطة عملية الإعمار وما هي التسهيلات الجديدة لمعبر رفح؟

سجلوا الرقم (1111) علينا.. السنوار: الأيام القادمة ستشهد حوارات جادة بالقاهرة لتوحيد الموقف الفلسطيني

أبو مجاهد يزف بشرى لأهالي قطاع غزة بخصوص ملف السفر عبر معبر رفح

صور ..الحية يكشف ما تم مناقشته مع وزير المخابرات المصري ..

فورين بوليسي: علاقة واشنطن “الخاصة” مع إسرائيل لا تساوي كلفتها الباهظة وحان وقت التغيير

خطوة مباغتة من نتنياهو: عقبات أمام تشكيل حكومة بينيت - لبيد

من هي فرقة القوات الخاصة المصرية التي تؤمن رئيس المخابرات المصرية ؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يصر على تولي السلطة ملف الاعمار وتشكيل حكومة وفاق مقبولة دوليا

"لم يظهر في حالة طبيعية منذ فترة".. هارتس : هل يتم قتل مواطنين عرب لمنع نهاية حكم نتنياهو؟

مصادر إسرائيلية ترد على مطالب السنوار لإتمام صفقة تبادل و "الرقم 1111"

جريمة

رؤساء حكومات ووزراء أوروبيون يطالبون التحقيق بجرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية

السنوار

ماذا ردت الفصائل على استلام السلطة عملية الإعمار وما هي التسهيلات الجديدة لمعبر رفح؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية