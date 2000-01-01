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"حماس" تدعو ليوم غضب في الضفة الجمعة القادم

الثلاثاء 01 يونيو 2021 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدعو ليوم غضب في الضفة الجمعة القادم



غزة / سما /

دعت حركة "حماس"، يوم الثلاثاء، لجعل الجمعة المقبل يوم غضب في مدن الضفة الغربية المحتلة، لردع المستوطنين، وتدفيع حكومة الاحتلال الإسرائيلي الثمن.

وحثّت حركة حماس، في بيان على الخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس، وقطع الطرق الالتفافية والتصعيد ضد المستوطنين الذي يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال.

وقالت إن: "الهجمة المرتدة التي يقوم بها قطعان المستوطنين في مدن الضفة وقراها واقتحام المسجد الأقصى، بمثابة محاولة يائسة لحفظ ماء الوجه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت الحركة أن هذا العدوان سيقابل من أبناء شعبنا بمزيد من المقاومة والتصدي.

وشددت على أن جماهير شعبنا جاهزة لخوض مشروع التحرر الوطني والدفاع عن الأرض والمقدسات.

وأوضحت أن "تفعيل المقاومة الشاملة ضد الاحتلال والمستوطنين هو الخيار القادر على لجم العدوان وردع المستوطنين".

وتوجهت "حماس" بالتحية لأبناء شعبنا في بلدات بيتا ونعلين وكفر قدوم وبيت دجن ويطا ودير جرير ودير استيا، "الذين يخوضون معركة الحفاظ على الأرض، ويقدمون الدماء والشهداء في مواجهة عدوان عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال".

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