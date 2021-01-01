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الاحتلال يمنع دخول 3 آلاف حاوية بضائع الى قطاع غزة

الثلاثاء 01 يونيو 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع دخول 3 آلاف حاوية بضائع الى قطاع غزة



غزة / سما /

أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن أكثر من 3 آلاف حاوية بضائع ومستلزمات حياتية يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي يغلقه لليوم الـ 21 على التوالي.

وقال بيان للجنة اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال باستمرار إغلاقه المعبر التجاري الوحيد يمنع أيضاً إدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء، ويمنع دخول السلع والبضائع ما يفاقم ويُعقد الحالة الإنسانية المنهكة بفعل الحصار والدمار وآثار العدوان على غزة.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تُكبد القطاعات الاقتصادية مزيداً من الخسائر المباشرة وغير المباشرة، وتتسبب بحالة من الشلل في الأسواق بسبب نفاد عديد من المستلزمات الأساسية سواء الاستهلاكية أو المواد الأولية التي تخدم القطاع الصناعي والإنتاجي لتلبية حاجات السكان الإنسانية.

وجدد التأكيد أن فتح المعابر التجارية والمعابر المخصصة للأفراد يجب ألا يرتبط بأي أجندات سياسية أو أمنية، حيث أن كل ما يمر عبر هذه المعابر إنساني ويمثل ضرورة لاستمرار تزود المواطنين باحتياجاتهم.

وأكدت اللجنة أن إغلاق المعابر عقوبة جماعية وخرق للقانون الدولي، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل سريعا للضغط على الاحتلال لإلزامه بفتح المعابر دون قيود، تماشيا مع ما نص عليه القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتلافيا لمزيد من تعقيدات الحالة الإنسانية الخطيرة في غزة.

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