برشلونة يعلن تعاقده مع الأرجنتيني "أجويرو" حتى عام 2023..

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الاسباني بشكل رسميّ، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي السابق، في صفقة انتقال حر.

وجاء في بيان رسميّ صادر عن النادي الكتالوني أنّ "أجويرو وقع على عقد حتى موسم 2022-2023، وبشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو".

ومن المرتقب أن يوقّع أجويرو على العقد، خلال حفل مباشر في الساعة السادسة بتوقيت إسبانيا، سيعقبه حفل تقديمي ومؤتمر صحفي، بحسب ما اعلنه البارسا.

وودّع أجويرو مانشستر سيتي، بالخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام تشيلسي يوم السبت الماضي (1-0).

لكنه ساهم في حصد العديد من الألقاب على مدار مسيرته مع السيتزينز التي امتدت إلى 10 أعوام، وكان آخرها لقبي البريميرليج وكأس الرابطة هذا الموسم.

يشار إلى أن الإصابة أبعدت المهاجم الأرجنتيني عن معظم مباريات السيتي في الموسم المنقضي، إلا أنه يأمل استعادة عافيته عندما يزامل مواطنه وصديقه ليونيل ميسي قائد البارسا.