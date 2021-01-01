توخيل يطلب من تشيلسي التعاقد مع صفقتين من الدوري الألماني

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الحالي قد طلب من إدارة البلوز التعاقد مع صفقتين من الدوري الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتعاقد نادي تشيلسي مع توماس توخيل لتولي مسؤولية تدريب الفريق منتصف الموسم المنقضي، خلفاً للإنجليزي فرانك لامبارد بسبب سوء النتائج.

وتغير مستوى فريق تشيلسي 180 درجة مع توماس توخيل، حيث قاد المدرب الألماني فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب تفوقه المستحق على مانشستر سيتي في النهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن توماس توخيل قد اجتمع بالفعل مع مارينا جرانوفسكايا الذراع الأيمن لمالك النادي أبراموفيتش، بالإضافة إلى بيتر تشيك المدير التقني للنادي من أجل الحديث عن الصفقات التي يحتاجها المدرب في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن توماس توخيل قد طلب من إدارة النادي التعاقد مع لاعب خط وسط، ومدافع، وكلاهما من الدوري الألماني، حيث يرغب المدرب في الحصول على خدمات هوفمان لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، بالإضافة إلى الفرنسي لاكرويكس مدافع فولفسبورج.