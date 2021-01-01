  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر سيتي يعرض صفقة تبادلية مُثيرة للحصول على هاري كين

الثلاثاء 01 يونيو 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يعرض صفقة تبادلية مُثيرة للحصول على هاري كين



وكالات / سما /

ترغب إدارة مانشستر سيتي في الحصول على خدمات هداف الدوري الإنجليزي هاري كين الذي عبر صراحةً عن رغبته في الرحيل عن فريقه توتنهام هوتسبير.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن أبطال الدوري الإنجليزي على استعداد في إبرام صفقة تبادلية يحصل بموجبها السبيرز على خدمات الثنائي جابرييل جيسوس ورحيم ستيرلنج في مُقابل هاري كين.

وذكر التقرير أن السيتي مُصمم على هزيمة جاره مانشستر يونايتد وبطل دوري أبطال أوروبا تشيلسي في سباق الحصول على خدمات هداف البريميرليج.

وأشار التقرير إلى أن دانيال ليفي، رئيس نادي توتنهام، يأمل أن يكون تحركه لإعادة المُدرب ماوريسيو بوتشيتينو سبباً في جعل هاري كين يُقرر البقاء.

وتابعت الصحيفة البريطانية مؤكدة على أن ليفي يعلم أن ذلك قد لايكون كافياً لمنع رحيل هداف الدوري، لذا فقد قرر أن يضع سعر 150 مليون باوند لأي نادٍ يرغب في التعاقد مع كين.

وبالتأكيد فإن ذلك السعر سينخفض كثيراً في حالة الاتفاق على الصفقة التبادلية بين الناديين خلال الأيام المُقبلة.

#الدوري الانجليزي #هاري كين #مانشستر سيتي #توتنهام

الأكثر قراءة اليوم

ماذا ردت الفصائل على استلام السلطة عملية الإعمار وما هي التسهيلات الجديدة لمعبر رفح؟

سجلوا الرقم (1111) علينا.. السنوار: الأيام القادمة ستشهد حوارات جادة بالقاهرة لتوحيد الموقف الفلسطيني

أبو مجاهد يزف بشرى لأهالي قطاع غزة بخصوص ملف السفر عبر معبر رفح

فورين بوليسي: علاقة واشنطن “الخاصة” مع إسرائيل لا تساوي كلفتها الباهظة وحان وقت التغيير

صور ..الحية يكشف ما تم مناقشته مع وزير المخابرات المصري ..

خطوة مباغتة من نتنياهو: عقبات أمام تشكيل حكومة بينيت - لبيد

من هي فرقة القوات الخاصة المصرية التي تؤمن رئيس المخابرات المصرية ؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يصر على تولي السلطة ملف الاعمار وتشكيل حكومة وفاق مقبولة دوليا

"لم يظهر في حالة طبيعية منذ فترة".. هارتس : هل يتم قتل مواطنين عرب لمنع نهاية حكم نتنياهو؟

مصادر إسرائيلية ترد على مطالب السنوار لإتمام صفقة تبادل و "الرقم 1111"

جريمة

رؤساء حكومات ووزراء أوروبيون يطالبون التحقيق بجرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية

السنوار

ماذا ردت الفصائل على استلام السلطة عملية الإعمار وما هي التسهيلات الجديدة لمعبر رفح؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية