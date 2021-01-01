مانشستر سيتي يعرض صفقة تبادلية مُثيرة للحصول على هاري كين

وكالات / سما /

ترغب إدارة مانشستر سيتي في الحصول على خدمات هداف الدوري الإنجليزي هاري كين الذي عبر صراحةً عن رغبته في الرحيل عن فريقه توتنهام هوتسبير.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن أبطال الدوري الإنجليزي على استعداد في إبرام صفقة تبادلية يحصل بموجبها السبيرز على خدمات الثنائي جابرييل جيسوس ورحيم ستيرلنج في مُقابل هاري كين.

وذكر التقرير أن السيتي مُصمم على هزيمة جاره مانشستر يونايتد وبطل دوري أبطال أوروبا تشيلسي في سباق الحصول على خدمات هداف البريميرليج.

وأشار التقرير إلى أن دانيال ليفي، رئيس نادي توتنهام، يأمل أن يكون تحركه لإعادة المُدرب ماوريسيو بوتشيتينو سبباً في جعل هاري كين يُقرر البقاء.

وتابعت الصحيفة البريطانية مؤكدة على أن ليفي يعلم أن ذلك قد لايكون كافياً لمنع رحيل هداف الدوري، لذا فقد قرر أن يضع سعر 150 مليون باوند لأي نادٍ يرغب في التعاقد مع كين.

وبالتأكيد فإن ذلك السعر سينخفض كثيراً في حالة الاتفاق على الصفقة التبادلية بين الناديين خلال الأيام المُقبلة.