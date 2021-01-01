تصريح غامض من مارسيلو بشأن مستقبله مع ريال مدريد

وكالات / سما /

لا يزال مستقبل النجم البرازيلي مارسيلو في فريقه ريال مدريد الإسباني يحيطه علامات الاستفهام في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب رحيله عن الميرينجي هذا الصيف.

وينتهي عقد مارسيلو، الذي يعتبر أحد أعظم من شغل مركز الظهير الأيسر في النادي الملكي، في يونيو من العام القادم 2022، إلا أنه قد لا يستمر في الفريق حتى نهاية عقده.

وتراجع مستوى النجم البرازيلي بشدة خلال الموسمين الآخيرين ليفقد موقعه الأساسي في تشكيلة المدير الفني السابق زين الدين زيدان لصالح الفرنسي فيرلاند ميندي، كما يهدد تألق الشاب ميجيل جوتييريز في المباريات الأخيرة لريال مدريد موقع مارسيلو في الفريق أكثر فأكثر.

وسُئل مارسليو عن مستقبله من قبل مراسل قناة “لا سيكستا” الإسبانية، ليرد البرازيلي بتصريح غامض قائلًا: “مستقبلي أعرفه بوضوح، وأنتم ستعرفوه”.، رافضًا الجزم باستمراره أو رحيله.

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إلى أن ريال مدريد لا يرغب في تصعيب عملية رحيل مارسيلو إذ يبدو مستعدًا لفسخ عقد اللاعب ليسمح بالانضمام إلى أي ناد آخر مجانًا.

ويملك مسؤولو ريال مدريد احترامًا كبيرًا لمسيرة وأخلاق مارسلو على مدار الـ 14 عامًا التي قضاها داخل جدران النادي، لذا فسيمنح اللاعب الاختيار إما بالاستمرار أو الرحيل إلى فريق آخر.