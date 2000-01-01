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شركة كهرباء غزة تعلن عن جدول التوزيع المعمول به حاليا ..

الثلاثاء 01 يونيو 2021 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة كهرباء غزة تعلن عن جدول التوزيع المعمول به حاليا ..



غزة / سما /

أعلنت شركة الكهرباء في غزة، اليوم الثلاثاء، البدء بتطبيق جدول 8 ساعات وصل مقابل 8 فصل، مع نسبة عجز قد تصل لساعتين وذلك حسب حرارة الجو.

وفيما يلي ملخص لوضع الكهرباء في غزة:

حالة خطوط الكهرباء ليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021م (10:00ص)

* المتوفر حاليا من داخل الخط الأخضر بعد إصلاح جميع الخطوط (124) mw

* المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين= (45) mw .

* مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو (169)mw

* الطلب على الكهرباء (422) mw.

* العجز الكلي في الطاقة الآن (59.8%) تقريباً، وتأمل الشركة أن ينخفض خلال الأيام القادمة.

* حسب المعطيات المتوفرة ونظرا لحالة الاستقرار النسبي في الاحمال ستبدأ طواقم الشركة المتخصصة في إدارة الأحمال بتطبيق جدول (8) ساعات وصل مقابل (8) فصل مع نسبة عجز قد تصل لساعتين حسب حرارة الجو، بمعني إذا زادت الحرارة وارتفع الطلب فسيزداد العجز وإذا كانت الاجواء المناخية معتدلة ستتقلص عدد ساعات العجز.

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