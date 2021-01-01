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مسؤول إسرائيلي : لن نستطيع منع وصول الأموال إلى حماس

الثلاثاء 01 يونيو 2021 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي : لن نستطيع منع وصول الأموال إلى حماس



القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثات التي تديرها مع بين حماس وإسرائيل، إن الأخيرة لن تكون قادرة على منع وصول الأموال إلى حماس إذا لم تكن موجودة على الأرض في غزة.

 
ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن المسؤول قوله، "لنكن واقعيين، لن نستطيع منع وصول الأمــــوال إلى حمـاس في قطاع غزة، طالما أنه لا وجود لإسرائيل على الأرض هناك".
 
ووفقاً لتصريحان المسؤول فان آليات الرقابة والإشراف الدولية محدودة، والخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل لإبطاء جهود حمـاس في تقوية نفسها هي زيادة السيطرة  على المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، كما أن مصر مطالبة بتشديد سيطرتها على منطقة رفح.

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