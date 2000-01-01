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الاحتلال يجرف أراضي شرق يطا لتوسعة مستوطنة

الثلاثاء 01 يونيو 2021 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجرف أراضي شرق يطا لتوسعة مستوطنة



الخليل / سما /

جرّفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي المواطنين شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور ، إن جرافات الاحتلال نفذت عمليات حفر وتجريف أراضٍ تعود عائلتي النواجعة وأبو سمرة، في خربة ام الخواص، في تجمع بير العد بمسافر يطا، بالقرب من مستوطنة "حافات طاليا"؛ بهدف توسعتها.

يذكر ان قوات الاحتلال والمستوطنون كثفوا من انتهاكاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بمسافر يطا، خلال الايام الماضية، من هدم للمساكن، والخيام، وتجريف أراضٍ، ومهاجمة رعاة الأغنام، بهدف التوسع الاستيطاني، وترحيل المواطنين عن أراضيهم.

#الاحتلال

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