الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: فضل (23 عاما) وشقيقه نسيم سليم زاهدة ( 37 عاما)، وبشير فياض زاهدة (30 عاما)، وصلاح الدين زاهدة (18عاما)، ونور زاهدة (17 عاما)، ورأفت زاهدة، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضافت أن تلك القوات اعتقلت الشابين صلاح محمود بدران (31 عاما) من بلدة اذنا غربا، وعصام علي الزهور (27 عاما) من بلدة بيت كاحل شمالا، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما فتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل، عرف من أصحابها: جبريل الجياوي، واسماعيل بشير، في بلدة اذنا غربا، ومنزل المواطن ناصر خلف دودين في بلدة دورا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير، وحلحول، والظاهرية، وإذنا، ومخيم الفوار، ومدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.