رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الثلاثاء، خبر انتشال جثمان شهيد بغزة، واقتلاع 100 شجرة زيتون، والاعلان عن مخطط لبناء 1168 وحدة استيطانية، والاستيلاء على 1538 دونما لصالح المستوطنات، واخطارات بهدم منازل وتفكيك ومصادرة منشأة زراعية وخيام.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

-انتشال جثمان شهيد بغزة واقتلاع 100 شجرة زيتون واعتداءات استيطانية في عدة مناطق واخطارات وعمليات هدم احتلالية تستهدف 15 منزلا ومسكنا في الضفة.

-اشتية يلتقي في الكويت رئيس مجلس ادارة "الصندوق العربي" ويبحث مع الخصاونة تعزيز التعاون الفلسطيني-الاردني المشترك.

-وقفة في رام الله تنديدا بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين.

الحياة الجديدة:

-مركزية فتح تشيد بالصمود البطولي لأبناء شعبنا في القدس المحتلة.

-اشتية يبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي سبل دعم المشاريع ذات الأولوية.

- وفد حكومي يلتقي في غزة رئيس جهاز المخابرات المصرية.

-انتشال جثمان شهيد من حي الشجاعية شرق غزة.

-السيسي يؤكد ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير.

-الاحتلال يخطر بهدم 10 منازل في نعلين ودير قديس.

-مصر ترسل مساعدات انسانية لقطاع غزة.

-اتفاق مصر والاردن على دعم القيادة الفلسطينية وجهود الإعمار وتثبيت التهدئة.

الأيام:

-الاعلان عن مخطط لبناء 1168 وحدة استيطانية والاستيلاء على 1538 دونما لصالح المستوطنات واخطارات بهدم منازل وتفكيك ومصادرة منشأة زراعية وخيام.

-غزة: انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض.

-القدس: الإخلاء والاستيلاء يتهددان مبنى كبيرا و8 دونمات من الأرض المتبقية في كرم المفتي.

-اسرائيل تراقب مخاض ولادة "حكومة التغيير".. لابيد: بعد اسبوع من الآن ندخل عهدا جديدا.

-كورونا: حالتا وفاة و302 اصابة جديدة.