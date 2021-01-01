حالة الطقس

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-6 درجات.

وتسود أجواء معتدلة صباحا في الجبال، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل ملموس في معظم المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء إلى الاعتدال بوجه عام مع بقاء الحرارة مرتفعة عن معدلاتها، وتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أدنى بقليل.

وتسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة صباحا في الجبال، مع غيوم متفرقة تتركز فوق السواحل وحتى السفوح الغربية.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبيا بشكل عام.