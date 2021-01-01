مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

رام الله/سما/

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إنّ جيش الاحتلال اعتقل (31) مواطناً خلال حملة واسعة لقواته، حيثُ اقتاد المعتقلين إلى مراكز التحقيق الخاصة بها، وعرف منه:

1. جاد الله البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله

2. علي السبتي- بيت ريما

3. صالح منصور- طولكرم

4. أسعد فريج- طولكرم

5. عبود أبو عيسى- طولكرم

6. مهنا الشرقاوي- جنين

7. بشار البدرساوي- نابلس

8. محمد نسيم ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم

9. مفيد فايز طقاطقة- بيت فجار

10. محمد خالد طقاطقة- بيت فجار

11. عبد الله ثوابتة- بيت فجار

12. رامي الفقيه- قطنة شمال غرب القدس

13. بشار شتيوي- كفر قدوم شرق قلقيلية

14. مثنى خطيب- كفر كنا المحتلة

15. محمود لطفي خطيب- كفر كنا

16. محمود وليد خطيب- كفر كنا

17. منير خطيب- كفر كنا

18. محمد طه- كفر كنا

19. تامر عواودة- كفر كنا

20. سليمان خطيب- كفر كنا

21. حمزة عواودة- كفر كنا

22. خالد عواودة- كفر كنا

23. عنان مفيد- كفر كنا

24. سهيل نوفل- كفر كنا

25. يوسف علان- بيت عور غرب رام الله

26. المصاب رأفت زاهدة- الخليل

27. ثائر حمدان- بيت سيرا غرب رام الله

28. موسى أمارة- بيت سيرا

29. إبراهيم أبو صفية- بيت سيرا

30. الفتى عوني طقاطقة- بيت فجار

31. محمد وليد خطيب- كفر كنا