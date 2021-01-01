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سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً للمتواجدين بالعريش و الراغبين بالعودة إلى غزة

الثلاثاء 01 يونيو 2021 07:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً للمتواجدين بالعريش و الراغبين بالعودة إلى غزة



غزة/سما/

وجهت سفارة فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة، الإثنين، تنويهًا للمواطنين المتواجدين في العريش والراغبين في العودة إلى قطاع غزّة.

وقالت السفارة في بيانٍ لها: "ننوه للفلسطينيين المتواجدين في العريش، حملة الهوية الفلسطينية، أو جوازات السفر بهوية، وراغبين في العودة إلى غزّة، عبر معبر رفح البري، عليهم التواصل عبر تطبيق الواتساب مع إدارة المعابر بسفارة فلسطين، على الرقم ٠١٠٢١٩٤٨٨٠٨".

وأشار إلى أنّه يجب أنّ تحتوي الرسالة على بيانات المسجل، وتاريخ الميلاد، ورقم جواز السفر، ورقم الهوية، من أجل ضمان تسجيل بياناتهم، وذلك كل يوم إثنين وحتى صباح يوم الجمعة"، مُوضحًا أنّ التحرك سيكون من كمين الريسة صباح يوم الأحد.

#قطاع غزة #القاهرة

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