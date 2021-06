فريق كرة قدم سويدي يرفع العلم الفلسطيني خلال تتويجه بكأس الدوري (صور)

حمل لاعبو فريق كرة القدم السويدي “هامربي” العلم الفلسطيني، خلال تتويجه بالفوز بكأس دوري كرة القدم السويدي، تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وتفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع خطوة رفع العلم الفلسطيني في الملعب السويدي، وتداولوا الصور بشكل كثيف خلال الساعات الماضية.

يأتي ذلك في أعقاب انتهاء موجة التصعيد التي شهدها قطاع غزة منتصف الشهر الجاري، وما سبقها من اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، ومحاولات الاحتلال طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

The Swedish football team #Hammarby raised the Palestinian flag as they celebrated their win of the #Swedish Cup yesterday.



Football-wins for #Palestine!♥️???????? pic.twitter.com/3UNNht6S79