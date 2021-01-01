سايمون كويل ينسحب من "ذا إكس فاكتور إسرائيل"

لندن/سما/

قرر الفنان البريطاني الشهير أحد أشهر أعضاء لجنة تحكيم برنامج "X Factor"، سايمون كويل، مغادرة النسخة الإسرائيلية من البرنامج قبل بدء تصويرها.



وبحسب موقع "فولتشور" فقد قال المتحدث باسم البرنامج لصحيفة فارايتي بأن كويل لن يكون حاضرا في البرنامج لأسباب خاصة لم يوضحها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة قد تكون أحد الأسباب، لكن المتحدثين باسم كويل رفضوا التعليق.



وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقع كويل عقد الظهور في البرنامج، وقال إنه متحمس للمشاركة في النسخة الإسرائيلية منه، وكانت المرة الأولى التي يعلن فيها كويل التحكيم خارج الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وإثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة تعالت الكثير من الأصوات الفنية، والمشاهير، لمقاطعة إسرائيل بسبب الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

واشترك في حملات المقاطعة فنانون من هوليوود، وموسيقيون، ومثقفون، ورفعت الكثير من العرائض والرسائل إلى الحكومات لمعاقبة إسرائيل