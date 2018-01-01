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حماس توافق على اجراء حوار وطني مع فتح في القاهرة

الثلاثاء 01 يونيو 2021 01:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توافق على اجراء حوار وطني مع فتح في القاهرة



غزة/سما/

أعلنت حركة "حماس" أنها وافقت على المشاركة في حوار وطني فلسطيني مع حركة فتح بدعوة من مصر، مشيرة إلى أنه سيتم إجراؤه في القاهرة.

ذكرت ذلك "قناة الشرق" السعودية، يوم الاثنين، مشيرة إلى قول عضو المكتب السياسي لـ "حماس" في قطاع غزة غازي حمد، إن الحركة وافقت على دعوة مصر للمشاركة في لقاءات للحوار الوطني الفلسطيني قريبا.


وتابع: "مصر وجهت دعوة للحركة للمشاركة في لقاءات لجميع الفصائل الفلسطينية، وأخرى ثنائية لحركتي "فتح" و"حماس" لبحث المصالحة وإنهاء الانقسام".
واستقبل قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم الاثنين، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة عباس كامل والوفد المرافق له.

و وصل وفد مصري مكون من 25 شخصية يرأسها كامل إلى القطاع في زيارته الأولى إلى القطاع منذ توليه منصبه عام 2018 والتي وصفت بأنها "مهمة وتاريخية".

وتشمل الزيارة إجراء مشاورات سياسية مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في جلسات منفصلة، يعقبها لقاءات وحوارات مع قيادة الفصائل الفلسطينية بالقطاع.

#حماس #غازي حمد #القاهرة #فتح

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