4 إصابات في جريمة اطلاق نار برهط

النقب/سما/

أصيب 4 أشخاص في إطلاق نار خلال شجار اندلع في مدينة رهط في النقب، مساء الإثنين.

وعُلم أن إطلاق النار أسفر عن ثلاث إصابات بحالة خطيرة بالإضافة إلى إصابة طفيفة.

واندلع الشجار في الحي رقم 9 في مدينة رهط؛ بالقرب من دوار المركز الجماهيري.

ولم تتضح خلفية الشجار بعد. ونقل المصابون إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، بعد أن كانوا قد وصلوا إلى عيادة محلية.

ولفتت مصادر محلية إلى أن المصابين من عائلة واحدة وتتراوح أعمارهم بين 17 و29 عاما.

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