  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد حكومي يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في قطاع غزة

الإثنين 31 مايو 2021 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حكومي يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في قطاع غزة



غزة /سما/

عقد وفد حكومي فلسطيني برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو اجتماعا في غزة، اليوم الإثنين، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير اللواء عباس كامل والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء ملف إعادة إعمار قطاع غزة ومواصلة الحوار من أجل تحقيق المصالحة، وتشكيل حكومة وفاق وطني قادرة على إدارة شؤون البلاد والتعامل مع ملف إعادة الإعمار وتحظى بقبول ودعم دوليين.

وشكر الوفد الحكومي، جمهورية مصر العربية على ما قامت به من جهود من أجل تحقيق التهدئة، وطالب بتثبيت التهدئة وتوسيعها لتشمل القدس والضفة الغربية، بالإضافة لقطاع غزة.

كما رحب الوفد بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتعاون الوثيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد أبو عمرو أن الحكومة الفلسطينية الراهنة أو أي حكومة مستقبلية ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بمسؤولياتها في تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الإعمار في قطاع غزة على أكمل وجه.

وضم اللقاء إلى جانب نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، كلا من: وزيرة الصحة مي الكيلة، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد.

#وفد حكومي فلسطيني #المخابرات المصرية #قطاع غزة #العدوان الإسرائيلي #عباس كامل

الأكثر قراءة اليوم

مدينة سكنية مصرية في غزة .. مصدر يكشف تفاصيل زيارة عباس كامل لغزة والاجتماع المغلق مع السنوار

صحيفة تكشف عن مطالب المقاومة النهائية لتثبيت التهدئة مع الاحتلال

صحيفة عبرية تكشف عن خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد بين حماس وإسرائيل

سجلوا الرقم (1111) علينا.. السنوار: الأيام القادمة ستشهد حوارات جادة بالقاهرة لتوحيد الموقف الفلسطيني

مقتل طبيب فلسطيني من غزة طعنا في هولندا

"لا فضل لأي طرف آخر".. حمد بن جاسم يتحدث عن "رهان جديد" في القضية الفلسطينية

صور ..الحية يكشف ما تم مناقشته مع وزير المخابرات المصري ..

الأخبار الرئيسية

بايدن

فورين بوليسي: علاقة واشنطن “الخاصة” مع إسرائيل لا تساوي كلفتها الباهظة وحان وقت التغيير

اسرائيل

هآرتس للإسرائيليين: لن تنقذكم "أسطورة" سلاح الجو واستعدوا لسيناريوهات "حزب الله" المرعبة

حماي وامريكا

دعت لمراجعة الدعم المقدم لـ"إسرائيل".. قطر تبدي استعدادها للوساطة بين واشنطن وحماس

غانتس يضع شرطاً لاعادة اعمار غزة: وفد إسرائيلي سيتوجه للقاهرة لبحث صفقة تبادل أسرى

انتشال جثمان شهيد من حي الشجاعية شرق غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية