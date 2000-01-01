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شاهد: القسام تكشف تفاصيل عمليات وحدة "مضاد الدروع" خلال معركة سيف القدس

الإثنين 31 مايو 2021 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: القسام تكشف تفاصيل عمليات وحدة "مضاد الدروع" خلال معركة سيف القدس



غزة /سما/

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، عن أبرز وحداتها العسكرية المعروفة بـ "وحدة مضاد الدروع".

وعن طبيعة عمل الوحدة، أوضحت كتائب القسام: منذ بدء اليوم الأول تلقينا منذ اليوم الأول للمعركة، تلقينا أوامر من قيادة القسام، بتوزيع المقاومين على جميع العقد القتالية للتعامل بالنار مع الآليات العسكرية الإسرائيلية الموجودة في مجال رؤية الوحدة، واختفى جنود الاحتلال حينها خوفا من الاستهداف.

وأضافت: رغم القصف العنيف الذي تعرضت له المنطقة، إلا أن المقاومين ثبتوا على مواقعهم، وبمجرد ظهور أول هدف (جيب عسكري) في المنطقة الشمالية على بعد 4 كيلو، تم قنصه واستهدافه بصاروخ كورنيت موجه، وتمت إصابته بدقة واعترف الاحتلال حينها بسقوط قتلى وجرحى.

وأشارت الوحدة، إلى أن "مجاهدينا مكثوا خمسة أيام بلياليها يرصدون بعض الاهداف حتى يصيبونها بدقة عالية".

وعن الهدف الثاني، أوضحت الوحدة:  تم استهداف حافلة مصفحة على بعد ستة كيلو مترات في القاعدة العسكرية "زيكيم"، ومكث المجاهدون أياما حتى أصيب الهدف بدقة. 

وعن دقة العمليات التي قامت بها الوحدة خلال معركة سيف القدس، أوضحت القسام: يخضع المقاومون لبرامج تدريبات مكثفة، فقناصي الدروع مدربون على إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة، ولدينا رماة بمهارة عالية جدا، يخشاهم الاحتلال. 

#كتائب القسام #وحدة مضاد الدروع #المقاومة الفلسطينية #حركة حماس #معركة سيف القدس #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي

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