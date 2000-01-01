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دعت لمراجعة الدعم المقدم لـ"إسرائيل".. قطر تبدي استعدادها للوساطة بين واشنطن وحماس

الإثنين 31 مايو 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعت لمراجعة الدعم المقدم لـ"إسرائيل".. قطر تبدي استعدادها للوساطة بين واشنطن وحماس



الدوحة /سما/

أكدت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري والمتحدثة باسم الوزارة أن الدوحة منفتحة على لعب دور الوساطة بين أي من القوى الإقليمية، سواء بين واشنطن وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو إيران والسعودية، لإيمانها بأهمية الوساطة لاستقرار السلم والأمن الدوليين.

وقالت الخاطر -في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، بشأن احتمال استضافة الدوحة لقاء بين حركة حماس والإدارة الأميركية- إن "دولة قطر منفتحة على الوساطة متى طلب منها ذلك، إيمانا منها بأهمية الوساطة للسلم والاستقرار الدوليين".

وفي شأن آخر، قالت المسؤولة القطرية إن الدوحة لا ترى أي قيمة مضافة لعملية السلام من التطبيع مع إسرائيل في الوقت الحالي، وتدعو كافة اللاعبين الدوليين إلى مراجعة "الدعم غير المشروط" لإسرائيل، سواء كان ماليا أو سياسيا.

وحول إمكانية استضافة مباحثات إيرانية-سعودية، أكدت المتحدثة باسم الخارجية القطرية أن "ذلك لم يُطرح"، مضيفة "لكننا نرحب بهذا الأمر، حيث أكدنا مرارا أن الحوار مع إيران ضروري للتوصل إلى صيغة توافقية للتعايش السلمي في المنطقة تأخذ في الحسبان هواجس الدول الخليجية والعربية".

وفي موضوع آخر، قالت الخاطر إن الدعوة التي تم توجيهها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة الدوحة مفتوحة، وسيتم تحديد موعدها بالتعاون مع الجانب المصري.

#قطر #حركة حماس #الولايات المتحدة #اسرائيل #قطاع غزة #العدوان الإسرائيلي #ايران #السعودية

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