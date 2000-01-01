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الأشغال تناشد لتوفير بدل إيجار لـ2000 أسرة دمر الاحتلال منزلها خلال العدوان

الإثنين 31 مايو 2021 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال تناشد لتوفير بدل إيجار لـ2000 أسرة دمر الاحتلال منزلها خلال العدوان



غزة /سما/

ناشد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان بضرورة توفير بدل إيجار وإغاثة عاجلة لعدد 2000 أسرة دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم خلال العدوان على غزة بشكل كامل وجزئي غير صالح للسكن.

وقال سرحان في تصريح صحفي، "إن وزارة الأشغال العامة والإسكان بحاجة عاجلة لتوفير بدل إيجار للأسر المشردة من أجل استكمال صرف الإغاثات العاجلة لأصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا والوحدات غير صالحة للسكن".

وأعرب عن شكره لدولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا على دعمها ومساندتها عبر صرف إغاثات عاجلة لحوالي 500 متضرر من أصحاب الوحدات السكنية المدمرة.

وأكد سرحان أن وزارته تسعى لاستكمال أعمال تقديم الإغاثات وايواء المتضررين وجاري استكمال الصرف حسب ما يتوفر من أموال،مشيرا إلى مواصلة طواقم الوزارة أعمالها في حصر الأضرار والتدعيم وإزالة الركام.

#غزة #وزارة الاشغال #ناجي سرحان #متضرري العدوان #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة

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