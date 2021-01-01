إثر التصويت لصالح تحقيق ضدّ انتهاكات الاحتلال: إسرائيل تستدعي سفير المكسيك

القدس المحتلة /سما/

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، سفير المكسيك في تل أبيب، إثر تصويت بلاده في مجلس حقوق الإنسان، لصالح تشكيل لجنة تحقيق في ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، "تم استدعاء سفير المكسيك في إسرائيل، بابلو ماسيدو، لإجراء مناقشة توضيحية في وزارة الخارجية بعد تصويت المكسيك في مجلس حقوق الإنسان لصالح إنشاء لجنة تحقيق ضد إسرائيل بشأن الأحداث المحيطة بعملية حارس الأسوار"، في إشارة الى الحرب الأخيرة على غزة.

وأضافت "أوضح نائب المدير العام لقسم أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية، مودي إفرايم، للسفير أن توقعات إسرائيل من أصدقاء مثل المكسيك هي أن العلاقات الثنائية الجيدة المشتركة بين البلدين، تنعكس أيضًا على الساحة الدولية".

وتابعت "تتوقع إسرائيل كذلك أن تقف المكسيك معنا خلال هذا الوقت العصيب بنفس الطريقة التي فعلت بها إسرائيل من أجلها، وأن تظهر تفهمًا للتحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، وتعترف بحق إسرائيل وواجبها في الدفاع عن مواطنيها، الذين أطلقت حماس عليهم 4300 الصواريخ".

وقالت إنه "من غير المعقول أن تقف المكسيك إلى جانب الدول المعادية لإسرائيل في قرار لا يساهم في السلام ويكافئ الإرهاب"، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد استدعت أمس، سفير الفلبين في إسرائيل للغرض ذاته.

والخميس، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ نيسان/ أبريل الماضي، وأيضًا في "الأسباب العميقة" للتوترات.