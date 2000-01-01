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وضع حجر الاساس لحي سكني جديد في قطاع غزة باشراف وتمويل مصري

الإثنين 31 مايو 2021 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وضع حجر الاساس لحي سكني جديد في قطاع غزة باشراف وتمويل مصري



غزة /سما/

وضع مدير جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، ورئيس حركة “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار، الإثنين، حجر الأساس لبناء “حي سكني” في القطاع، بإشراف وتمويل مصري.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي أجراها مدير المخابرات للقطاع، لبحث تثبيت التهدئة مع إسرائيل، وإعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، وملف تبادل الأسرى.

وأجرى كامل، برفقة السنوار وعدد من قيادات حركة حماس، زيارة تفقدية للموقع المقرر لإنشاء الحي السكني، والواقع في منطقة “الزهراء” جنوبي مدينة غزة.

السنوار، قال في تصريحات صحفية عقب الزيارة بحسب وكالة “الاناضول”، إن هذا الموقع لا يزال مكاناً مقترحاً لإنشاء الحي السكني، ويجري دراسته من قبل جهات الاختصاص.

وأضاف أنه سيتم إنشاء العديد من الأحياء السكنية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة مستقبلاً؛ “من أجل التوسيع الأجيال الشابة التي حُرمت من حقها في الحياة نتيجة الحصار الإسرائيلي، وبدأت تفقد الأمل في الحياة”.

واستدرك بالقول “إن الأمل يتجدد حالياً بفضل المقاومة، وصمود الشعب الفلسطيني، وحالة التضامن العربية، والدور المصري الرائع”، على حد تعبيره.

#المخابرات المصرية #عباس كامل #مصر #يحيي السنوار #حركة حماس #قطاع غزة

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