أبو مجاهد يزف بشرى لأهالي قطاع غزة بخصوص ملف السفر عبر معبر رفح

غزة /سما/

كشف محمد البريم ابو مجاهد المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع الفصائل الفلسطينية مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وأوضح البريم في تصريح صحفي، أن إجتماع الفصائل الفلسطينية مع وزير المخابرات المصرية كان إيجابيا ويبشر بانفراجة بملفات الحصار عن قطاع غزة.

واشار الى أنه تم الحديث المعمق عن إعمار قطاع غزة وٱلياته والتأكيد على دور مصر الريادي في إعمار قطاع غزة ، لافتا الى أن هناك بشريات في ملف السفر عبر معبر رفح تعزز حرية السفر والتنقل للمواطن الفلسطيني.

وبين ابو مجاهد، أنه تم افتتاح مدينة مصر الاسكانية جنوب مدينة غزة لتساهم في تخفيف أزمة الإسكان في قطاع غزة، مثمنا دور مصر قيادة وحكومة وشعبا في دعم وإسناد شعبنا وقضيتنا في مواجهة الاحتلال وجرائمه.

وأكد ابو مجاهد في ختام تصريحه، أن معركة سيف القدس بدأت من أجل القدس وجرائم الاحتلال ضد أهلنا في الشيخ الجراح واي حماقة في هذا الملف سيفجر الأوضاع من جديد وسيكون للمقاومة كلمتها الرادعة.