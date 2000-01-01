  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو مجاهد يزف بشرى لأهالي قطاع غزة بخصوص ملف السفر عبر معبر رفح

الإثنين 31 مايو 2021 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مجاهد يزف بشرى لأهالي قطاع غزة بخصوص ملف السفر عبر معبر رفح



غزة /سما/

كشف محمد البريم ابو مجاهد المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع الفصائل الفلسطينية مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وأوضح البريم في تصريح صحفي، أن إجتماع الفصائل الفلسطينية مع وزير المخابرات المصرية كان إيجابيا ويبشر بانفراجة بملفات الحصار عن قطاع غزة.

واشار الى أنه تم الحديث المعمق عن إعمار قطاع غزة وٱلياته والتأكيد على دور مصر الريادي في إعمار قطاع غزة ، لافتا الى أن هناك بشريات في ملف السفر عبر معبر رفح تعزز حرية السفر والتنقل للمواطن الفلسطيني.

وبين ابو مجاهد، أنه تم افتتاح مدينة مصر الاسكانية جنوب مدينة غزة لتساهم في تخفيف أزمة الإسكان في قطاع غزة، مثمنا دور مصر قيادة وحكومة وشعبا في دعم وإسناد شعبنا وقضيتنا في مواجهة الاحتلال وجرائمه.

وأكد ابو مجاهد في ختام تصريحه، أن معركة سيف القدس بدأت من أجل القدس وجرائم الاحتلال ضد أهلنا في الشيخ الجراح واي حماقة في هذا الملف سيفجر الأوضاع من جديد وسيكون للمقاومة كلمتها الرادعة.

#محمد البريم #ابو مجاهد #لجان المقاومة #الفصائل الفلسطينية #المقاومة الفلسطينية #عباس كامل #مصر #معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

مدينة سكنية مصرية في غزة .. مصدر يكشف تفاصيل زيارة عباس كامل لغزة والاجتماع المغلق مع السنوار

صحيفة تكشف عن مطالب المقاومة النهائية لتثبيت التهدئة مع الاحتلال

صحيفة عبرية تكشف عن خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد بين حماس وإسرائيل

صحيفة إسرائيلية: "مترو حماس" قبل "الاتفاق".. بين مناورة الدخول البري وتأخير القصف الجوي

قناة: توقعات بحسم ملف تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس خلال أسابيع

مقتل طبيب فلسطيني من غزة طعنا في هولندا

"لا فضل لأي طرف آخر".. حمد بن جاسم يتحدث عن "رهان جديد" في القضية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

حماي وامريكا

دعت لمراجعة الدعم المقدم لـ"إسرائيل".. قطر تبدي استعدادها للوساطة بين واشنطن وحماس

غانتس يضع شرطاً لاعادة اعمار غزة: وفد إسرائيلي سيتوجه للقاهرة لبحث صفقة تبادل أسرى

انتشال جثمان شهيد من حي الشجاعية شرق غزة

السيسي

السيسي: نبذل جهدا كبيرا لتثبيت التهدئة في غزة ويجب إنهاء الانقسام الفلسطيني

سجلوا الرقم (1111) علينا.. السنوار: الأيام القادمة ستشهد حوارات جادة بالقاهرة لتوحيد الموقف الفلسطيني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية