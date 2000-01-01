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هنية يعقب على زيارة وزير المخابرات المصرية لقطاع غزة

الإثنين 31 مايو 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعقب على زيارة وزير المخابرات المصرية لقطاع غزة



غزة /سما/

رحب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بوزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الذي يزور قطاع غزة.

وعبر هنية خلال اتصال هاتفي عن الشكر والتقدير لهذه الزيارة التي تؤكد الاهتمام المصري بالشأن الفلسطيني وبالتطورات التي جرت في قطاع غزة والقدس.

وأشاد خلال الاتصال بالدور المصري في التوصل إلى تفاهمات وقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن، والجهود التي تبذلها مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والمساعدات التي قدمتها للقطاع مؤخرًا.

وشدد هنية على العلاقة الأخوية التي تربط شعبنا الفلسطيني بمصر، واستمرار العمل المشترك والتفاهم حول المواقف والقضايا المختلفة.

#اسماعيل هنية #حركة حماس #عباس كامل #مصر #قطاع غزة

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