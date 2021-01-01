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ستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى

السنوار: الأيام القادمة ستشهد حوارات عميقة وجادة في القاهرة لتوحيد الموقف الفلسطيني

الإثنين 31 مايو 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
السنوار: الأيام القادمة ستشهد حوارات عميقة وجادة في القاهرة لتوحيد الموقف الفلسطيني



غزة /سما/

 ذكر رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، أن الأيام القادمة ستشهد حوارات عميقة وجادة في القاهرة لتوحيد الموقف الفلسطيني؛ لننهض وتجتمع المقاومة المسلحة وشرعية مؤسسات السلطة والعمل السلمي على طريق التحرير والعودة

وأضاف السنوار، خلال تصريح صحفي يوم الاثنين، أن "المقاومة فرضت نفسها على العدو، وستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى".

وأشار إلى أنّ ملف تبادل الأسرى شهد حراكات خلال الفترة الماضية، لكن توقف بسبب ما تعيشه (دولة) الاحتلال، وجاهزون لمفاوضات عاجلة.

سيتم خلال الأيام القادمة الدعوة للقاءات فلسطينية عميقة وجادة في القاهرة من أجل ترتيب بيتنا الفلسطيني؛ لننهض وتجتمع المقاومة المسلحة وشرعية مؤسسات السلطة والعمل السلمي على طريق التحرير والعودة

#يحيي السنوار #حركة حماس #قطاع غزة #المصالحة الفلسطينية

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