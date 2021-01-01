​الصحة بغزة تصدر إعلانا مهما بشأن التطعيم ضد كورونا

غزة /سما/

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، إعلانا مهما بشأن التطعيم ضد فيروس "كورونا" في القطاع، موضحة أنها استطاعت توفير كميات إضافية من اللقاح.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين من تزيد أعمارهم عن 40 عاماً فما فوق،سواء المسجلين عبر المنصة او غير المسجلين، التوجه للمراكز الصحية المحددة،من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 1 ظهراً؛ لتلقي اللقاح مباشرةً، وذلك ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق1 يونيو وعلى مدار ايام الإسبوع عدا الجمعة والسبت.

ووفق الوزارة، المراكز الصحية هي:

▪️محافظة غزة : عيادة الزيتون- عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشيخ رضوان-عيادة الفلاح- مركز شهداء الشاطئ التابع لوزارة الصحة/ وعيادتي الشيخ رضوان، و الشاطئ التابعتين لوكالة الغوث.

▪️محافظة الشمال: مركز شهداء جباليا وعيادة أبو شباك التابعة لوزارة الصحة/ وعيادتي الفاخورة ،وجباليا التابعتين لوكالة الغوث.

▪️محافظة الوسطى: عيادة دير البلح وعيادة الزوايدة التابعة لوزارة الصحة /و عيادتي المغازي والنصيرات التابعتين لوكالة الغوث.

▪️محافظة خان يونس: عيادة شهداء خانيونس وعيادة مسقط القرارة وعيادة بني سهيلا التابعة لوزارة الصحة/وعيادتي المعسكر و معن التابعتين لوكالة الغوث

▪️محافظة رفح: عيادة شهداء رفح وعيادة تل السلطان التابعة لوزارة الصحة/ وعيادتي رفح و تل السلطان التابعتين لوكالة الغوث.