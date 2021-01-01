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الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفيين الحلواني ومكية بشروط مجحفة

الإثنين 31 مايو 2021 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفيين الحلواني ومكية بشروط مجحفة



القدس المحتلة /سما/

قررت محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين، الإفراج عن الصحفية المقدسية زينة الحلواني والصحفي المقدسي وهبي مكية بشروط عنصرية ومجحفة.

مكتب إعلام الأسرى أشار إلى أن الشروط تضمنت الحبس المنزلي حتى يوم الجمعة، إبعاد عن الشيخ جراح لمدة شهر، عدم التواصل بينهما لمدة 15 يوما، وكفالة مالية بقيمة 2000 شيقل والتوقيع على كفالة ورقية بقيمة سبعة آلاف سيقل.

ولفت  مكتب إعلام الأسرى إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت الصحفية الحلواني والصحفي مكية بعد الاعتداء عليهما أثناء تغطيتهما فعاليات حي الشيخ جراح المهدد بالترحيل قبل عدة أيام.

#زينة الحلواني #وهبي مكية #افراج عن اسرى

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