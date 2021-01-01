الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفيين الحلواني ومكية بشروط مجحفة

القدس المحتلة /سما/

قررت محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين، الإفراج عن الصحفية المقدسية زينة الحلواني والصحفي المقدسي وهبي مكية بشروط عنصرية ومجحفة.

مكتب إعلام الأسرى أشار إلى أن الشروط تضمنت الحبس المنزلي حتى يوم الجمعة، إبعاد عن الشيخ جراح لمدة شهر، عدم التواصل بينهما لمدة 15 يوما، وكفالة مالية بقيمة 2000 شيقل والتوقيع على كفالة ورقية بقيمة سبعة آلاف سيقل.

ولفت مكتب إعلام الأسرى إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت الصحفية الحلواني والصحفي مكية بعد الاعتداء عليهما أثناء تغطيتهما فعاليات حي الشيخ جراح المهدد بالترحيل قبل عدة أيام.