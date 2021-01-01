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Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2021

الإثنين 31 مايو 2021 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2021



غزة /سما/

أعلنت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائج أدائها وبياناتها المالية للربع الأول من العام 2021 وذلك حسب المهلة القانونية للإفصاح، محققةً نموًا في صافي أرباح الشركة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 2.6 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 1.3 مليون دولار أمريكي لذات الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 6% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي لتصل إلى 27.3 مليون دولار أمريكي، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ( (EBITDAبنسبة 24% مقارنةً مع ذات الفترة من العام الماضي لتصل 9.4 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د.ضرغام مرعي: "مستمرون بالمضي على مسيرة النجاح والنمو وإرضاء المشتركين حتى نقدم أفضل تجربة اتصال وإنترنت في فلسطين، وذلك نابع من إيماننا بأن مجتمعنا الفلسطيني يستحق أفضل الخدمات في مجال الاتصالات".

وتابع د. مرعي، "نحقق اليوم نتائج مالية إيجابية مجددًا، بعد سنة عصيبة مرت على مجتمعنا الفلسطيني والعالم ككل، حيث تمكنت الشركة من تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2021، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 27.3 مليون دولار امريكي".

وختم د. مرعي: "بعد اختتامنا للعام الماضي 2020 بنتائج إيجابية جدًا هي الأولى منذ تأسيس الشركة، والتي كانت نتيجة لتقنين المصروفات من جهة، بالإضافة إلى نمو إيرادات خدمات الجيل الثالث، فها نحن نستقبل العام الجديد أيضًا بنتائج إيجابية، ماضيين بالحفاظ على استدامة الربحية والثبات على هذا الطريق لتحقيق أهداف مستثمرينا وإرضاء مشتركينا".

#شركة Ooredoo فلسطين

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