“الإغاثة الزراعية” تختتم سلسلة دورات تدريبية فنية للمزارعين

نابلس /سما/

اختتمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مجموعة من الدورات التدريبية الفنية للمزارعين، وذلك ضمن مشروع “تعزيز الاستثمار في التنمية الريفية- أرضي” الممول من الحكومة الدوقية لوكسمبورغ، ضمن برنامج تمكين المزارعين.

ويهدف التدريب إلى تكمين المزارعين وبناء قدراتهم الفنية والاقتصادية على المستوى الفردي والجماعي وتحسين قدرة صغار المزارعين على التكيف مع التغير المناخي وتحسين الإنتاج الآمن، كمّاً ونوعاً، في المناطق الريفية.

وتم تنظيم 22 يوماً تدريبياً بواقع 88 ساعة تدريبية لـ80 مزارعاً ومزارعة موزعين على أربع تجمعات ريفية في محافظات طوباس وأريحا وبيت لحم، هي بردلة، والنويعمة، والديوك، وبيت فجار.

واشتمل التدريب على الزراعة العضوية والبيئية، وأساليب التغذية الحديثة للمتجرات الصغيرة، وتطوير التقنيات والتدريبات الفنية لمربي المجترات الصغيرة من الناحتين الإدارية والصحية في مزارع المجترات الصغيرة، وتصنيع منتجات الألبان، ونفذ التدريبات مجموعة من الخبراء.