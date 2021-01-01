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الشيخ يبحث مع المبعوث الأوروبي المستجدات السياسية وملف إعمار غزة

الإثنين 31 مايو 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يبحث مع المبعوث الأوروبي المستجدات السياسية وملف إعمار غزة



رام الله /سما/

التقى صباح اليوم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد سفين كوبمانز.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية والمستجدات في المنطقة، والاعتداءات المتواصلة في مدينة القدس والاعتداءات على الحرم الشريف، وحي الشيخ جراح وسلوان والعدوان الأخير على قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية.

كما جرى خلال اللقاء الحديث عن ضرورة التهدئة وضرورة إيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال.

#حسين الشيخ #اعادة اعمار غزة

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