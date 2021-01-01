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12 إصابة خلال 24 ساعة.. إسرائيل تعود للحياة الطبيعية من قيود كورونا

الإثنين 31 مايو 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
12 إصابة خلال 24 ساعة.. إسرائيل تعود للحياة الطبيعية من قيود كورونا



القدس المحتلة /سما/

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال 24 ساعة المنصرمة، مع تحديد 349 مريضا فقط من بينهم 49 في حالة خطيرة و35 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبعد اجراء 10.136 فحص انخفض معدل الإيجابية لاختبارات الفحص إلى 0.1 في المئة وتم سجلت إسرائيل 6411 حالة وفاة وأصيب أكثر من 839000 شخص بوباء كورونا منذ تفشيه في البلاد إلى اليوم.

وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح إلى 5.450.570 والجرعة الثانية 5.130.087 إلى حدود اليوم.

ومن المتوقع أن تبدأ إسرائيل في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، مع توقع الموافقة على الحملة في الأيام المقبلة.

وبفضل التطعيم الشامل سيتم رفع جميع الإجراءات التقييدية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في البلاد مع الإبقاء على استعمال الكمامة داخل الأماكن المسقوفة.

وقال وزير الصحة يولي ادلشتاين، قد قال في وقت سابق إن "اسرائيل تعود للحياة الطبيعية، قبل أقل من نصف عام بدأنا حملة التطعيم، بفضل العمل الممتاز لجهاز الصحة- صناديق المرضى، المستشفيات، نجمة داوود الحمراء والعاملين في وزارة الصحة- وبفضل التجند المذهل لمواطني اسرائيل، نفذنا حملة تطعيم هي الافضل في العالم. منذ وقت طويل نحن نقطف ثمار هذه التطعيمات مع عدد اصابات منخفضة".

#الصحة الاسرائيلية #اسرائيل #فيروس كورونا

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