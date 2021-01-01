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"لم نتعلم درسًا من اغتيال رابين".. غانتس: إسرائيل من الداخل ضعيفة ومتضاربة وجريحة

الإثنين 31 مايو 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لم نتعلم درسًا من اغتيال رابين".. غانتس: إسرائيل من الداخل ضعيفة ومتضاربة وجريحة



القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي ووزير القضاء، بني غانتس، اليوم الاثنين،  "إن إسرائيل قوية ضد أعدائها، لكنها في الداخل ضعيفة ومتضاربة وجريحة. التحدي الأكثر إثارة للقلق هو الصمود الإسرائيلي الذي عملنا بجد من أجله لعقود عديدة وقمنا بشرائه بالدم".

وأضاف غانتس خلال حفل افتتاح المؤتمر السنوي العشرين لنقابة المحامين في إيلات "للأسف هذا إنذار حقيقي - بدون المرونة لن يكون هناك حشد للحفاظ على الأمن ضد أعدائنا ".

وتابع قائلا "حقيقة تعرض أعضاء منتخبين للتهديد بسبب التحركات الديمقراطية تشير إلى أننا لم نتعلم درسا من اغتيال رابين".

#بيني غانتس #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي

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